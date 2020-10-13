В соцсетях высмеяли цифровой рубль. «Когда рубля нет, но ты уверен, что есть»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Биткоин. Сургут, отражение, рубль, монета
Россияне считают, что заявления о российской криптовалюте связаны с появлением цифрового юаня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пользователи соцсетей высмеяли возможное появление цифрового рубля. Они считают, что от этой инициативы не нужно ждать ничего хорошего.

Центробанк анонсировал появление дополнительной форму национальной валюты — цифровой рубль, передает «Национальная служба новостей». В Банке России считают, что введение новой валюты поднимет уровень конкуренции между финансовыми организациями и станет стимулом для инноваций в сфере экономики.

В соцсетях шутят на тему появления российской криптовалюты
Фото: паблик «Современный Крокодил» во «Вконтакте»

Пользователи Twitter считают, что с появлением цифрового рубля у них не станет больше средств
Фото: Twitter

Также в социальных сетях отметили, что ЦБ РФ сделал заявление по поводу российской криптовалюты только на фоне подобной инициативы в Китае. Также россияне считают, что цифровой рубль поможет списывать их накопления.

В соцсетях не сочли неожиданностью желание ЦБ разработать собственную криптовалюту
Фото: Twitter

В Китае ЦБ уже распределяет цифровые юани на онлайн-кошельки граждан. Широко протестировать его собираются на Олимпиаде в 2022 году, передает телеканал 360.

Виктория Бородина считает, что российские граждане не получат выгоды от появления цифровой валюты
Фото: Twitter
В соцсетях начали появляться мемы на тему появления цифрового рубля
Фото: профиль Николая Лазутина во «Вконтакте»
В Twitter активно обсуждают инициативу Банка России
Фото: Twitter
В соцсетях предположили зачем создавать цифровой рубль
Twitter
В соцсетях задумались сколько будет стоить российская криптовалюта
Twitter

Экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU поделился мнением, что в случае развития цифрового рубля в России может исчезнуть банковский сектор. Также он переживает, что ее появление может негативно сказаться на инфляции.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...