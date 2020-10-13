Пользователи соцсетей высмеяли возможное появление цифрового рубля. Они считают, что от этой инициативы не нужно ждать ничего хорошего.
Центробанк анонсировал появление дополнительной форму национальной валюты — цифровой рубль, передает «Национальная служба новостей». В Банке России считают, что введение новой валюты поднимет уровень конкуренции между финансовыми организациями и станет стимулом для инноваций в сфере экономики.
Также в социальных сетях отметили, что ЦБ РФ сделал заявление по поводу российской криптовалюты только на фоне подобной инициативы в Китае. Также россияне считают, что цифровой рубль поможет списывать их накопления.
В Китае ЦБ уже распределяет цифровые юани на онлайн-кошельки граждан. Широко протестировать его собираются на Олимпиаде в 2022 году, передает телеканал 360.
Экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко в беседе с URA.RU поделился мнением, что в случае развития цифрового рубля в России может исчезнуть банковский сектор. Также он переживает, что ее появление может негативно сказаться на инфляции.
Подписывайтесь на URA.RU в