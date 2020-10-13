Экономист: цифровой рубль может убить банковский сектор в России

Вячеслав Зайченко считает, что цифровой рубль может пользоваться популярностью Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В случае развития цифрового рубля в России может исчезнуть банковский сектор. Таким мнением поделился в разговоре с URA.RU экономист, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко. Ранее ЦБ анонсировал появление цифрового рубля в стране.

«Если такая технология будет развиваться, то банковский сектор умрет», — сказал Зайченко. По его словам, российская цифровая валюта сможет конкурировать с другими и пользоваться спросом, поскольку в отличии от таких криптовалют, как Bitcoin, рубль обеспечен определенными активами.

Экономист предполагает, что ЦБ думает о введении цифровой валюты, чтобы «повысить получаемость информации, куда люди переводят деньги и откуда они их получают». Трейдер переживает, как общество отреагирует на криптовалюту, будет ли она ликвидна и не вызовет ли данная инициатива рост инфляции.

На создание цифрового рубля Банк России вдохновила высокая популярность безналичных расчетов в стране, передает агентство Nation News. В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий использование на территории страны криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Также запрещено рекламировать такой способ платежа.