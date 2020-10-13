Стоимость российского лекарства от коронавируса резко снизилась

Стоимость российского лекарства от COVID-19 за последние три месяца упала вдвое. Изначально «Авифавир», стоил в среднем 22,3 тысячи рублей за упаковку. Цена держалась до конца июня, пока ему не появилось еще два аналога — «Коронавир» и «Арепливир». Затем средняя цена снизилась до 18,3 тысяч рублей.
В Росздравнадзоре отметили, что снижение цен на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции представляется нормальным явлением. «В настоящее время проходит процедура включения ряда препаратов, в том числе фавипиравира, в перечень жизненно необходимых лекарств, после чего цены на него будут зарегистрированы. В этой связи мы ожидаем дальнейшего снижения цен», — рассказали РБК в ведомстве.
Ранее сообщалось, что «Арепливир» не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. Так, он вызывает обратимые нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы.
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