13 октября 2020

В РФ обновят перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

© Служба новостей «URA.RU»
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Обновление коснется машин стоимостью от 3 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С марта 2021 года российский Минпромторг обновит перечень машин, которые облагаются налогом на роскошь. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде», — цитирует ведомство ТАСС. Какой налог ждет автовладельцев — не уточняется. Однако в Минпромторге подчеркнули, что не стремятся специально увеличить или уменьшить число машин, облагаемых высоким налогом на роскошь.

Сейчас транспортный налог для владельцев авто ценой в 3-5 миллионов рассчитывается с коэффициентом 1,1. Норма действует в течение трех лет после выпуска машины. Собственники автомобилей дороже 5 миллионов рублей, с момента выпуска которых прошло менее пяти лет, платят налог уже в двойном размере.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев рассказал URA/RU, почему стоит отказаться от покупки автомобиля б/у, и порекомендовал самую выгодную марку машины для приобретения в кризис. Тем не менее, сейчас отмечается рост спроса на подержанные автомобили, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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