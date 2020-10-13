В РФ обновят перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

С марта 2021 года российский Минпромторг обновит перечень машин, которые облагаются налогом на роскошь. Об этом заявили в пресс-службе министерства.
«Речь идет о перечне легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащем применению в очередном налоговом периоде», — цитирует ведомство ТАСС. Какой налог ждет автовладельцев — не уточняется. Однако в Минпромторге подчеркнули, что не стремятся специально увеличить или уменьшить число машин, облагаемых высоким налогом на роскошь.
Сейчас транспортный налог для владельцев авто ценой в 3-5 миллионов рассчитывается с коэффициентом 1,1. Норма действует в течение трех лет после выпуска машины. Собственники автомобилей дороже 5 миллионов рублей, с момента выпуска которых прошло менее пяти лет, платят налог уже в двойном размере.
Ранее автоэксперт Константин Лигачев рассказал URA/RU, почему стоит отказаться от покупки автомобиля б/у, и порекомендовал самую выгодную марку машины для приобретения в кризис. Тем не менее, сейчас отмечается рост спроса на подержанные автомобили, уточняет RT.
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