Автоэксперт раскрыл, какую машину выгоднее всего купить в кризис

Лучшей машиной, по мнению автоэксперта, стал Changan Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автомобили марки Changan сейчас самые выгодные машины для покупки. По соотношению цены и качества они оказались лучше, чем европейские авто, рассказал URA.RU автоэксперт Константин Лигачев.

«По новым машинам сейчас стали „выстреливать“ китайцы. В частности, Changan — это один из лидеров. По качеству эта марка всех сейчас всех очень сильно „за пояс затыкает“. В том числе Haval и Geely, да и любых европейских моделей», — объяснил Лигачев.

Эксперт уверен, что сейчас это самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Это обусловлено тем, что Changan очень детально подошел к вопросу обслуживания авто в России. Кроме того, у машины надежное качество, поскольку в ней использованы «компоненты лучших мировых корпораций», пояснил Лигачев.

Также автоэксперт считает, что россиянам лучше отказаться от покупки машин на вторичном рынке. Среди б/у автомобилей нельзя выбрать какую-то лучшую модель или марку, поскольку их надежность очень зависит от предыдущего владельца. «Один владелец может ее убить насмерть, вы купите — опплюетесь. А другой будет ухаживать за ней, и машина годы вам прослужит, а то и десятилетия», — рассказал Лигачев.

10 октября выяснилось, что курс рубля окажет влияние на цену российских автомобилей. Стоимость машин будет расти, пишет агентство Nation news.