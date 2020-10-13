13 октября 2020

Сирийские боевики оставили Карабах из-за ожесточенности боев

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, пулемет, оружие, вооружение, Сирия, война
Наемников смутила ожесточенность боев в Нагорном Карабахе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Сирийские боевики из дивизии «Хамзат» покинули зону военного конфликта в Нагорном Карабахе. Поводом стала потеря боевого духа у наемников из-за ожесточенности боев в регионе.

«Многие из сирийских наемников покидают Нагорный Карабах из-за ожесточенности боев», — приводит The Wall Street Journal слова собственного источника, близко знакомого с ситуацией в регионе. Кроме того, боевой дух наемников падает в связи с большим количеством погибших.

По информации журналистов WSJ, с середины сентября в зону военного конфликта регулярно отправляются группы сирийских боевиков численностью до ста человек. Зарплата таких наемников составляет 2 тысячи долларов в месяц.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По итогам встречи было заключено перемирие, которое было нарушено в первый же день.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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