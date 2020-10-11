Азербайджан заявил о новых обстрелах в Карабахе после перемирия

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Свалка мусора в частном секторе города не перекрестке улиц Чкалова и Зеленой. Курган, деревянный дом, развалины дома, деревня, камыши, разруха, разрушенный дом, урбанизация
В минобороны Азербайджана заявляют, что обстрелы проходят в четырех районах Карабаха Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о новых обстрелах со стороны Армении в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, пострадали населенные пункты в четырех районах региона.

«Армянские вооруженные силы обстреливают села Агдамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов», — говорится в заявлении на сайте Минобороны Азербайджана. Информации о пострадавших нет.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил недавний ракетный удар по городу Гянджа с территории Армении как военное преступление. «Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу мирных жителей города Гянджа. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций», — написал азербайджанский лидер в Twitter. Он подчеркнул, что случившееся — неуважение к переговорам, проведенным при посредничестве России.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия, передает «Ридус». 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По итогам мероприятия было заключено перемирие в гуманитарных целях. Но в первый же день обстрелы произошли в столице Карабаха Степанакерте. После ракета попала в жилой дом в азербайджанском городе Гянджа, есть погибшие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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