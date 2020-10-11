Азербайджан заявил о новых обстрелах в Карабахе после перемирия

В Министерстве обороны Азербайджана сообщили о новых обстрелах со стороны Армении в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, пострадали населенные пункты в четырех районах региона.
«Армянские вооруженные силы обстреливают села Агдамского, Тертерского, Агджабединского и Физулинского районов», — говорится в заявлении на сайте Минобороны Азербайджана. Информации о пострадавших нет.
Также президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил недавний ракетный удар по городу Гянджа с территории Армении как военное преступление. «Армения грубо нарушила режим прекращения огня, подвергла ракетному обстрелу мирных жителей города Гянджа. Это военное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций», — написал азербайджанский лидер в Twitter. Он подчеркнул, что случившееся — неуважение к переговорам, проведенным при посредничестве России.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября. Почти две недели стороны вели активные боевые действия, передает «Ридус». 10 октября главы МИД двух государств провели в Москве переговоры под председательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
По итогам мероприятия было заключено перемирие в гуманитарных целях. Но в первый же день обстрелы произошли в столице Карабаха Степанакерте. После ракета попала в жилой дом в азербайджанском городе Гянджа, есть погибшие.
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