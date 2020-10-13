Все курганские студенты уходят на удаленное обучение

Студенты перейдут на дистанционное обучение с 19 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Студенты Курганской области с 19 октября перейдут на дистанционное обучение. Об этом 14 октября сообщил региональный оперштаб.

«Студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области с 19 октября и до особого распоряжения перейдут на обучение с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения», — указано в сообщение оперштаба. Такое решение было принято на заседании областного оперативного штаба по предупреждению распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

В оперштабе добавили, что сейчас в образовательных организациях обновляют методические материалы, которые применяют для дистанционного обучение. Также определяется, в каком режиме и на каких платформах будет проводиться обучение.

Ранее стало известно, что с 19 октября на дистанционное обучение планируют уйти крупнейшие курганские вузы. Это связано с ухудшением эпидобстановки, связанной с коронавирусом. Так, 13 октября в области зафиксировали 67 новых случаев заражения коронавирусом за день, что является рекордом для региона.