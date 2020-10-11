Крупный курганский вуз меняет формат обучения

В ШГПУ планируют уйти на дистанционное обучение с 19 октября Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Шадринский государственный педагогический университет с 19 октября планирует перейти на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе вуза.

«Предположительно университет перейдет на дистанционное обучение с 19 октября до особого распоряжения», — рассказали URA.RU в пресс-службе. С 1 сентября в дистанционном формате учатся студенты отдельных групп вуза.

9 октября стало известно, что на дистанционное обучение планируют перейти Курганский государственный университет и сельскохозяйственная академия. В пресс-службе КГУ уточняли, что в дистанционном формате университет будет работать с 19 октября до 9 ноября.

В Курганской области 10 октября зафиксировали самое большое число новых случаев заражения коронавирусом за сутки в регионе — 66. Из-за ухудшения обстановки школьники уйдут на каникулы раньше времени, а для людей старше 65 лет ввели обязательный режим самоизоляции. По той же причине в Кургане приостановлено действие льготного проезда для школьников и пенсионеров.