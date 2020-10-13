13 октября 2020

Презентация iPhone 12 породила волну мемов в соцсетях. Телефону досталось за все

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, айфон, apple, клавиатура
Телефон критикуют за дизайн и высокую цену Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Apple завоевывает мир

Минувшим вечером глава Apple Тим Кук презентовал новый флагманский смартфон iPhone 12. Многие пользователи соцсетей остались в восторге от новинки, однако нашлись и недовольные гаджетом.

«Уважаемая компания Apple, когда в следующий раз вы будете устанавливать цены, то не забывайте, пожалуйста, что айфон у вас уже двенадцатый, а почек у человека только две», — шутит один из пользователей Twitter. Кроме традиционно высокой цены устройства, критике подвергся его дизайн, а также зарядка (а точнее, ее отсутствие).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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