Телефон критикуют за дизайн и высокую цену
новость из сюжетаApple завоевывает мир
Минувшим вечером глава Apple Тим Кук презентовал новый флагманский смартфон iPhone 12. Многие пользователи соцсетей остались в восторге от новинки, однако нашлись и недовольные гаджетом.
«Уважаемая компания Apple, когда в следующий раз вы будете устанавливать цены, то не забывайте, пожалуйста, что айфон у вас уже двенадцатый, а почек у человека только две», — шутит один из пользователей Twitter. Кроме традиционно высокой цены устройства, критике подвергся его дизайн, а также зарядка (а точнее, ее отсутствие).
Одним из спорных нововведений стало отсутствие в комплектации к устройству зарядки. Ее теперь предлагают приобретать дополнительно
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