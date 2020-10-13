В Челябинской области резкий скачок заражений коронавирусом

На улицах и во дворах Челябинска вновь появились дезинфекторы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 14 октября за сутки выявили 103 зараженных коронавирусом, включая четырех школьников. Об этом сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Накануне эти показатели составляли 97 и восемь случаев соответственно. Впервые за несколько месяцев число зараженных перевалило за сотню. При этом уже несколько суток подряд в области не удается снизить количество смертей пациентов с COVID-19 — их снова шесть.

«С начала пандемии произошло 18 075 случаев заражения, продолжает лечение 3 781 южноуралец. Умерли шесть человека в возрасте от 61 года до 84 лет. Для женщин в возрасте 61 года и 68 лет непосредственной причиной смерти стала ковидная пневмония. У других COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 126 человек, с начала пандемии излечился 13 701 житель области.

До 18 октября в Челябинской области действует режим повышенной готовности, она находится на втором этапе снятия карантина. При этом часть ранее отмененных запретов пришлось вернуть: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки. При этом на Южном Урале не намерены переводить на дистанционное обучение школы — случаи заболевания в них признаны единичными.