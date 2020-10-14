По словам Сергея Собянина, первыми от коронавируса вакцинируют пожилых учителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Первые прививки от коронавируса получат преподаватели старшего возраста, а также другие работники сферы образования, имеющие хронические заболевания. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приоритетный доступ к ней [вакцине] получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания», — рассказал Собянин в своем блоге. Он подчеркнул, что в ближайшее время Москва начнет получать промышленные партии препарата.

Для дополнительной защиты пожилых работников сферы образования Собянин анонсировал новый формат преподавания — тьюторство. На время действия ограничительных мер преподавателей из группы риска по коронавирусу заменят студенты и выпускники педагогических вузов. А сами учителя будут оказывать им удаленную помощь.

Ранее мэрия Москвы приняла решение перевести всех школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение. Вынужденные ограничительные меры вводятся в столице с 19 октября по 1 ноября.