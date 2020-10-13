Мэрия Москвы приняла решение перевести всех школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение. Вынужденные ограничительные меры вводятся в столице с 19 октября по 1 ноября. Таким образом подтвердился инсайд URA.RU.
«Школьники 6-11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Однако, по его словам, с 19 октября на очный режим возвращаются ученики 1-5-х классов.
Свое решение Собянин объяснил тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится около двух третей от числа всех заболевших школьников.
Вместе с рокировкой школьников, будут разблокированы и транспортные карты для учащихся 1-5 классов. Однако, проездные старшеклассников по-прежнему останутся недействительными на период ограничительных мер.
Ранее URA.RU писало о том, что на закрытом совещании в мэрии Москвы приняли решение по возвращению школьников на дистанционное обучение. У столичных учителей потребовали за две недели каникул (с 5 по 18 октября) подготовиться к работе в удаленном режиме. По данным инсайдеров агентства, в том числе обсуждался переход на дистант с 19 октября.
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