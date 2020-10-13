13 октября 2020

Собянин отправил школьников на удаленку. Подтвердился инсайд URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый государственный экзамен. Курган, учитель, егэ, школа, ученики, школьная парта
Дистант вводится сроком на две недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэрия Москвы приняла решение перевести всех школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение. Вынужденные ограничительные меры вводятся в столице с 19 октября по 1 ноября. Таким образом подтвердился инсайд URA.RU.

«Школьники 6-11-х классов на ближайшие две недели переходят в дистанционный режим обучения», — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте. Однако, по его словам, с 19 октября на очный режим возвращаются ученики 1-5-х классов.

Свое решение Собянин объяснил тем, что старшеклассники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится около двух третей от числа всех заболевших школьников.

Вместе с рокировкой школьников, будут разблокированы и транспортные карты для учащихся 1-5 классов. Однако, проездные старшеклассников по-прежнему останутся недействительными на период ограничительных мер.

Ранее URA.RU писало о том, что на закрытом совещании в мэрии Москвы приняли решение по возвращению школьников на дистанционное обучение. У столичных учителей потребовали за две недели каникул (с 5 по 18 октября) подготовиться к работе в удаленном режиме. По данным инсайдеров агентства, в том числе обсуждался переход на дистант с 19 октября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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