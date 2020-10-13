Больную коронавирусом жительницу ЯНАО отправили в общую очередь

В регистратуре поликлиники женщине отказали в вызове врача на дом (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ноябрьске (ЯНАО) заболевшую коронавирусом женщину отправили на прием к терапевту поликлиники. Женщина с симптомами COVID-19 провела в общей очереди несколько часов, а лишь после этого узнала о положительном результате теста.

По словам самой заболевшей, когда у нее поднялась температура, она позвонила в регистратуру, чтобы вызвать врача на дом, однако ей якобы отказали. «У меня была температура 37,5. Они сказали: с такой температурой врач на дом не приезжает. Я говорю — у меня ночью была 38, я выпила таблетку, сейчас 37,5. Они мне сказали: ну все равно приходите сюда», — приводит сайт «Ноябрьск 24» слова ноябрянки.

В кабинет к терапевту поликлиники Ноябрьской ЦГБ женщина смогла попасть только через несколько часов. После этого у нее взяли тест на коронавирус, который показал положительный результат.

В самой НЦГБ произошедшее назвали недоразумением и пообещали дополнительно проинструктировать работников регистратуры, принимающих вызовы. По сообщениям работников медучреждения, врачи должны посещать заболевших на дому и там же проводить взятие проб на коронавирус. Оперативно получить оценку случившегося в окружном департаменте здравоохранения не удалось. В настоящее время там выясняют все обстоятельства инцидента.

Сейчас ЯНАО переживает вторую волну пандемии коронавируса. Суточный прирост на 13 сентября составил 158 человек, из них в Ноябрьске коронавирус подтвердился у 20 жителей города.