В ЯНАО вернули ограничения по коронавирусу

Больницы Ямала снова будут работать по весеннему графику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за нового скачка пандемии коронавируса власти ЯНАО сократили оказание плановой медпомощи в крупнейших больницах региона, как уже было в первую волну. Такие меры приняты в том числе из-за возросшей нагрузки на ямальских врачей. Об этом сообщила глава регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

«Сейчас докторам приходится вести не только больных, но и сотни контактных. И хотя после весеннего пика мы отработали все процессы и уже знаем, что делать, нам придется внести корректировки в работу медучреждений. С сегодняшнего дня мы вынуждены вновь сократить оказание плановой медицинской помощи», — рассказала Бучкова. Изменения затронут учреждения Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Лабытнанги и Муравленко, а также Тазовскую районную больницу и Надымскую стоматологию.

Также сейчас власти принимают новые решения по школьникам. По словам Бучковой, переводить на дистант будут всех контактных учеников и педагогов. «Сейчас на домашнем обучении находятся около 6% от общего числа школьников», — пояснила она. Несмотря на растущее число заражений, очная форма пока остается приоритетной.

За последние сутки в ЯНАО коронавирусом заболели 158 человек. Больше всего случаев в Лабытнанги и Муравленко — по 22. В Салехарде заразился 21 человек, в Ноябрьске выявили 20 пациентов. В Новом Уренгое подтверждено 17 случаев. Еще несколько заболеваний приходятся на небольшие поселения Новый Порт, Газ-Сале, Приозерный, Антипаюта и другие. Всего в ЯНАО подтверждено 17 298 случаев коронавируса. Вылечился 13 701 пациент, скончались 106 ямальцев.

Карантин в регионе продлится до 1 ноября. С сентября в ЯНАО отменены строгие ограничения. Однако в начале прошлой недели губернатор Дмитрий Артюхов поручил мэрам городов вновь вести меры, которые действовали весной.