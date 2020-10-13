Школьников ХМАО отправляют на удаленку из-за коронавируса

Школы в Югорске и Ванзетуре (Березовский район ХМАО) переведены на удаленное обучение. Это произошло из-за того, что несколько педагогов оттуда заболели коронавирусом. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Эти две школы полностью переведены на дистант. За прошедшую неделю более 200 классов с дистанционного образования вернулись, правда примерно столько же и ушли на дистант», — добавил Дренин.
О необходимости перевода на дистанционное образование студентов заговорили и в медицинской академии Ханты-Мансийска. «В академию пришло предписание от главного санитарного врача ХМАО с рекомендацией перевести медакадемию на дистанционное обучение и расселить общежитие, в котором больше всего заболевших», — рассказал URA.RU источник в самой медакадемии, добавив, что образовательное учреждение, совместно с департаментом образования, сейчас разрабатывают решение. В Роспотребнадзоре ХМАО не ответили на звонки журналиста агентства. Дренин в свою очередь сообщил, что официально в этом образовательном учреждении только несколько групп студентов отправлены на удаленку, а сама академия еще функционирует.
Ранее URA.RU писало, что мэрия Москвы приняла решение перевести всех школьников с 6-го по 11-й классы на дистанционное обучение. Вынужденные ограничительные меры вводятся в столице с 19 октября по 1 ноября.
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