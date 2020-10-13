В Пермском крае установлен абсолютный рекорд по коронавирусу

В Пермском крае установлен абсолютный рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом в сутки. Об этом сообщает минздрав Пермского края. По данным на 14 октября, в регионе выявлено 109 инфицированных.
«Из 109 новых инфицированных — 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей ребенка (3 мальчика и 3 девочки)», — указано в сообщении министерства. Максимальное число зараженных в Прикамье за все время пандемии — 107 — было выявлено 14 июня.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11137. Коэффициент распространения болезни на 14 октября составляет 1,09 (на 13 октября — тот же). Краевые власти рекомендовали предприятиям и организациям перевести сотрудников на дистанционный режим в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
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