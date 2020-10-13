13 октября 2020
12 октября 2020

В Пермском крае установлен абсолютный рекорд по коронавирусу

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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи
Пермский край побил летние показатели по числу заражений COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае установлен абсолютный рекорд по числу выявленных заражений коронавирусом в сутки. Об этом сообщает минздрав Пермского края. По данным на 14 октября, в регионе выявлено 109 инфицированных.

«Из 109 новых инфицированных — 43 мужчины, 60 женщин, 6 детей ребенка (3 мальчика и 3 девочки)», — указано в сообщении министерства. Максимальное число зараженных в Прикамье за все время пандемии — 107 — было выявлено 14 июня.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 11137. Коэффициент распространения болезни на 14 октября составляет 1,09 (на 13 октября — тот же). Краевые власти рекомендовали предприятиям и организациям перевести сотрудников на дистанционный режим в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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