13 октября 2020

Патрули следят за курганцами, которые нарушают карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, фельдшер на вызове, масочный режим
За соблюдением самоизоляции в Шумихе следят патрульные группы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Шумихе (Курганская область) работают патрульные группы, которые следят за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщили представители администрации Шумихинского муниципального округа в своем аккаунте в соцсетях. Введение режима самоизоляции связано с угрозой распространения коронавируса.

«В городе Шумихе вновь приступили к работе патрульные группы по соблюдению режима самоизоляции», — рассказали представители администрации. Данная мера связана с ухудшением коронавирусной обстановки.

Патрульные группы не только следят за соблюдением режима самоизоляции, но и проверяют торговые объекты. В этих местах патрули контролируют соблюдение санитарной безопасности.

Для жителей Курганской области старше 65 лет власти ввели обязательную самоизоляцию. Она действует с 12 октября по 2 ноября. На 14 октября всего в регионе было зафиксировано 4633 случая заражения коронавирусом. Согласно карте распространения коронавируса, размещенной на сайте областного правительства, в Шумихинском муниципальном округе, на момент написания новости, COVID-19 обнаружили у 128 человек, 106 из них выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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