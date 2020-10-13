Патрули следят за курганцами, которые нарушают карантин

В Шумихе (Курганская область) работают патрульные группы, которые следят за соблюдением режима самоизоляции. Об этом сообщили представители администрации Шумихинского муниципального округа в своем аккаунте в соцсетях. Введение режима самоизоляции связано с угрозой распространения коронавируса.
«В городе Шумихе вновь приступили к работе патрульные группы по соблюдению режима самоизоляции», — рассказали представители администрации. Данная мера связана с ухудшением коронавирусной обстановки.
Патрульные группы не только следят за соблюдением режима самоизоляции, но и проверяют торговые объекты. В этих местах патрули контролируют соблюдение санитарной безопасности.
Для жителей Курганской области старше 65 лет власти ввели обязательную самоизоляцию. Она действует с 12 октября по 2 ноября. На 14 октября всего в регионе было зафиксировано 4633 случая заражения коронавирусом. Согласно карте распространения коронавируса, размещенной на сайте областного правительства, в Шумихинском муниципальном округе, на момент написания новости, COVID-19 обнаружили у 128 человек, 106 из них выздоровели.
Подписывайтесь на URA.RU в