Новые случаи коронавируса нашли в большинстве курганских районов

В Курганской области 14 октября подтвердились 68 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб по борьбе с инфекцией. Новые случаи обнаружили в Кургане, Шадринске, Шумихинском муниципальном округе и в 13 районах. Всего в регионе 22 района и два муниципальных округа.
«На 14 октября в Курганской области лабораторно подтверждено 68 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Данная цифра является рекордной для региона. Днем ранее было зафиксировано 67 случаев.
За последние сутки 35 заболевших обнаружили в Кургане, остальных — в Кетовском, Притобольном, Юргамышском, Мокроусовском, Каргапольском, Звериноголовском, Далматовском, Варгашинском, Белозерском, Альменевском, Петуховском, Целинном, Щучанском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске
С начала пандемии в регионе обнаружили 4633 заболевших коронавирусом. Из них выздоровели — 3803 человека, 50 — скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.
Обязательный масочный режим из-за угрозы распространения COVID-19 ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, а также кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет.
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