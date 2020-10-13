Маску на лицо Владимира Ленина надели утром 14 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Свердловские коммунисты выступили против акции медиков-волонтеров, которые надели маски на памятники в центре Екатеринбурга. Рот и нос оказался скрыт в том числе у памятника Владимиру Ленину на площади 1905 года.

«Мы не в первый раз сталкиваемся с подобным. Но я, честно говоря, не очень понимаю логику такой акции. Уверен, есть другие способы [показать важность использования средств защиты]. Сейчас поедем да снимем маску, это не лучший способ показывать, что надо носить ее», — заявил URA.RU лидер свердловских коммунистов, депутат заксобрания региона Александр Ивачев.

Политик уточнил, что для снятия маски потребуется некоторое время. Ему необходимо провести встречу с избирателями, а также найти технику, чтобы добраться до головы Владимира Ленина.

Маски с надписью «Защити себя и своих близких» появились на четырех памятниках — Владимиру Ленину, Якову Свердлову, Сергею Кирову, Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Авторами акции стали медики-волонтеры.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фото: Анна Майорова © URA.RU