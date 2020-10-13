Экс-начальник челябинского УФСБ скончался от коронавируса

Валерию Третьякову было 76 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Бывший начальник УФСБ по Челябинской области Валерий Третьяков скончался на 77-м году жизни. Как сообщил URA.RU источник в его окружении, у Третьякова был диагностирована ковидная пневмония.

«Он умер 13 октября. Все бывшие сослуживцы отзывались о нем с большим уважением. В самые сложные времена ему удавалось сохранять ценные кадры и реализовывать очень значимые материалы. Он построил нынешнее здание управления. Все его считают очень честным и порядочным человеком», — рассказал URA.RU бывший коллега Третьякова.

Еще один источник в окружении Третьякова уточнил, что экс-начальник УФСБ скончался в ковидном госпитале от пневмонии с тяжелым поражением легких. В пресс-службе УФСБ по региону не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Валерий Третьяков — потомственный чекист. Он родился 5 сентября 1944 года в Омске, в семье будущего генерал-майора КГБ Михаила Третьякова. На службу в органы безопасности поступил в 1970 году. Работал в структурах КГБ Пермского края, Казахстана. Управлением ФСБ по Челябинской области руководил с декабря 1991 года, еще с тех времен, когда служба называлось Министерством безопасности РФ.

С поста начальника УФСБ по региону Третьяков ушел в отставку в 2000 году. До 2009 года занимал должность главного федерального инспектора по Челябинской области. После отставки два года проработал помощником челябинского губернатора, курировал вопросы борьбы с коррупцией.