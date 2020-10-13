В Ханты-Мансийске сотрудники ФСБ и следователи СК в эти минуты проводят обыски в окружных департаментах промышленности и госсобственности, в Фонде развития Югры и в управляющей компании «Промышленные парки Югры». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По версии инсайдера, силовики расследуют схему хищений имущества, ранее принадлежавшего Фонду поколений Югры. Имущество этой организации по цепочке передавалось в государственную казну, а далее в «Промпарки», откуда распродавалось за бесценок. «По самым предварительным оценкам, бюджету нанесен ущерб в десятки миллионов рублей. Генерального директора УК „Промышленные парки Югры“ (вероятно, речь идет об Андрее Семичеве — прим. ред.) подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По одной из предварительных версий, махинации с госимуществом осуществлялись при покровительстве ряда должностных лиц в правительстве Югры», — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе следственного управления СКР по ХМАО подтвердили факт проведения оперативных мероприятий, но от дальнейших комментариев пока воздержались. В пресс-службе УСФБ по Тюменской области не ответили на звонок корреспондента URA.RU. В правительство ХМАО отправлен официальный запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что сотрудниками СУ СКР по ХМАО возбуждено уголовное дело против заместителя директора департамента промышленности ХМАО Андрея Шиповалова. Он стал фигурантом расследования по получению взятки.
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