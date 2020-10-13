Тюменские вузы переходят на дистанционное обучение

Ишимский пединститут (подразделение ТюмГУ) из-за вспышки ОРВИ перешел на дистанционное обучение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского госуниверситета. По сообщению инсайдера агентства, ТюмГУ полностью перейдет на дистант уже в начале следующей недели.
«В данном случае, речь идет именно о заболеваемости ОРВИ. Некоторые преподаватели болеют и физически не могут присутствовать на лекциях. Оперативно найти замену преподавателям, которые ушли на больничный, в небольшом городе очень сложно. Поэтому было принято решение перевести институт на дистанционное обучение», — пояснили агентству в ТюмГУ.
По сообщению источников агентства, уже на следующей неделе ТюмГУ полностью перейдет на дистанционное обучение. «Это касается только студентов. Вуз, в частности, преподаватели, сотрудники лабораторий и другой персонал будут по-прежнему приходить на работу. Это делается именно для того, чтобы не допустить распространения ОРВИ и других сезонных заболеваний среди преподавателей и студентов вуза», — сообщил инсайдер URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службе вуза агентству подтвердили, что соответствующий приказ готовится, но деталей раскрывать не стали.
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