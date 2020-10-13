13 октября 2020
12 октября 2020

Тюменские вузы переходят на дистанционное обучение

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Ишимский пединститут перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ишимский пединститут (подразделение ТюмГУ) из-за вспышки ОРВИ перешел на дистанционное обучение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тюменского госуниверситета. По сообщению инсайдера агентства, ТюмГУ полностью перейдет на дистант уже в начале следующей недели.

«В данном случае, речь идет именно о заболеваемости ОРВИ. Некоторые преподаватели болеют и физически не могут присутствовать на лекциях. Оперативно найти замену преподавателям, которые ушли на больничный, в небольшом городе очень сложно. Поэтому было принято решение перевести институт на дистанционное обучение», — пояснили агентству в ТюмГУ.

По сообщению источников агентства, уже на следующей неделе ТюмГУ полностью перейдет на дистанционное обучение. «Это касается только студентов. Вуз, в частности, преподаватели, сотрудники лабораторий и другой персонал будут по-прежнему приходить на работу. Это делается именно для того, чтобы не допустить распространения ОРВИ и других сезонных заболеваний среди преподавателей и студентов вуза», — сообщил инсайдер URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службе вуза агентству подтвердили, что соответствующий приказ готовится, но деталей раскрывать не стали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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