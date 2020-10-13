Автор «Рюмки водки на столе» подарил себе песню Фото: Илья Московец © URA.RU

Шансонье Евгений Григорьев (Жека), уроженец Кургана, прославившийся песней «Рюмка водки на столе», в свой день рождения выпустил новую песню. Информация об этом размещена в соцсетях известного исполнителя.

«Улыбнись, как можно шире, Жеке — 54. Друзья, спасибо, что вы у меня есть! Люблю вас искренне и бесповоротно. И не забудьте сегодня заглянуть на канал (youtube), вас там будет ждать новый клип», — появилось на странице Жеки.

На видео-хостинге новый клип появился на песню «Бог создал женщину». «Во время работы над песней я видел девочку — ребенка, безуспешно собирающую из осколков сердце, она находилась в душе взрослой женщины. А потом ей на помощь приходит Всевышний…», — написано в информации, сопровождающей опубликованный клип.

В комментариях под видео поклонники Жеки писали ему поздравления с днем рождения. Большинству клип понравился, некоторые написали, что были растроганы глубоким смыслом песни до слез.