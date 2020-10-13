13 октября 2020

На крупнейшем предприятии Екатеринбурга поменяли гендиректора

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Евгения Куйвашева на Уралхиммаш. Екатеринбург, уралхиммаш
Новый руководитель должен будет расширить рынок присутствия «Уралхиммаша» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Гендиректором крупнейшего предприятия Екатеринбурга — Уральского завода химического машиностроения («Уралхиммаш») — назначен Сергей Карачков. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе завода. Прошлый руководитель — Александр Максимов — досрочно сложил полномочия.

«Советом директоров ПАО „Уралхиммаш“ (входит в группу „ОМЗ“) было принято решение о смене генерального директора компании. Новым генеральным стал Сергей Карачков», — говорится в сообщении. Прошлый гендиректор — Александр Максимов, — возглавил «Уралхиммаш» в марте 2019 года, а в мае 2020 года продлил договор. О причинах его ухода на данный момент не известно. В пресс-службе предприятия URA.RU уточнили, что большей информацией о смене руководителя не обладают.

Гендиректор ПАО «ОМЗ» Евгений Кислицын уточнил, что опыт нового руководителя в управлении активами позволит выполнить ключевые задачи. Среди них — расширение рынка присутствия, реализация программы повышения операционной эффективности, а также организация системы качественного и своевременного исполнения заказов.

Карачков родился в 1973 года в Новоуральске. Окончил Московский инженерно-физический институт (НИЯУ МИФИ). Карьера специалиста началась на Уральском электрохимическом комбинате. До прихода на «Уралхиммаш» возглавлял Национальный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика».

«Уралхиммаш» является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. С 2008 года завод входит в группу «Объединенные машиностроительные заводы». На предприятии работает более 1,5 тысячи человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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