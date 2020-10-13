13 октября 2020

В Челябинске скончался известный блогер

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, свеча, церковь
Блогер скончался в возрасте 31 год Фото: Илья Московец © URA.RU

Известный челябинский блогер Павел Федоров (Паша Видик) скончался 14 октября. Об этом заявил его родной брат Иван.

«Сегодня в 8 часов утра мой брат умер в возрасте 31 год», — написал в соцсети «Вконтакте» Иван Федоров. О причинах смерти блогера не сообщается. Челябинец стал известным как «Челябинский Борат» или «тот, который бегал в зеленых трусах». Впервые он заявил о себе в сериях роликов движения против педофилии.

Кроме того, он участвовал в создании бара Topka в центре Челябинска, где был управляющим. Также он стал известен благодаря серии публикаций «Запретный Урал» про закрытые объекты Челябинской области, в том числе и из строящегося метрополитена.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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