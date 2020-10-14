Россия открыла авиасообщение еще с тремя странами

Туристы смогут полететь в Сербию, Японию и на Кубу уже с 1 ноября
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
С 1 ноября Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом заявили в оперативном штабе.
«Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией», — пишет ТАСС. При этом также увеличится количество рейсов из России с Белоруссию, ОАЭ, Швейцарию и на Мальдивы.
Сейчас в РФ разрешено сообщение с Белоруссией, Киргизией, Казахстаном, Кореей, Мальдивами, Египтом, ОАЭ, Великобританией, Турцией, Танзанией, Абхазией, Киргизией, Кенией, Черногорией, Молдавией, Польшей, Грецией и Южной Осетией. В начале октября Евросоюз заявлял о неготовности открытия границ для россиян в условиях увеличения числа заболевших коронавирусом, пишет «Ридус».