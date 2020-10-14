«Уралвагонзавод» опроверг катастрофические проблемы с заказчиками

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, Свердловская область) не испытывает проблем с заключением контрактов на поставку вагонов в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода в ответ на публикации о проблемах концерна.
«Информация об отсутствии покупателей на подвижной состав „Уралвагонзавода“ не соответствует действительности и порочит деловую репутацию. Заявления подобного рода — это попытка вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров. Подобная недостоверная информация может оказать дестабилизирующее влияние на производственную деятельность внутри предприятия и повлечь негативные последствия», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, менеджмент УВЗ ведет планомерную контрактную работу. «Действуют контракты, исполнение которых предполагает производство и поставку продукции подвижного состава в 2021 году. В частности, исполняется контракт с Федеральной грузовой компанией на производство и поставку полувагонов, срок действия этого контракта включает и 2021 год», — объяснили в компании.
В результате корпорация готовит иск в суд о признании сведений, не соответствующих действительности и защите деловой репутации. Также УВЗ может взыскать убытки, размер которых будет определен на момент подачи искового заявления.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что корпорация «Уралвагонзавод» не заключила ни одного контракта на поставку вагонов в 2021 году. Данные подтверждались тендерами, в которых участвовала корпорация.
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