С фирмы экс-губернатора Дубровского требуют сотни миллионов

Бизнес-актив Бориса Дубровского обрастает многомиллионными долгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Долги ПО «Монтажник» (Магнитогорск), связанного с челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским, достигли 250 млн рублей. К процессу банкротства фирмы подключились новые кредиторы. В арбитражном суде Москвы начался процесс по иску к ПО «Монтажник» от «Совкомбанка» на 188 млн рублей.

Внешнее наблюдение на ПО «Монтажник» решением Арбитражного суда Челябинской области введено 2 октября. На тот момент долги фирмы перед кредиторами превышали 40 млн рублей. Согласно базе данных суда, в течение десяти дней суд принял к производству ряд заявлений от других фирм. Так, 13 октября принят иск от АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» на 24 млн рублей. Кредиторов стало 26, а общая сумма долга перед ними превысила 60 млн рублей.

Совкомбанк требует с ПО «Монтажник» 188 млн рублей. Процесс проходит в Арбитражном суде Москвы. «Принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — говорится в решении суда. Ближайшее заседание состоится 24 ноября. По данным URA.RU, речь идет о кредите, который ПО «Монтажник» не может погасить. В пресс-службу банка направлен запрос, с просьбой прокомментировать суть претензий к магнитогорской фирме.

ПО «Монтажник» выступало генподрядчиком строительства конгресс-холла на реке Миасс в Челябинске для саммитов ШОС и БРИКС. В объект вложено несколько миллиардов рублей из областного бюджета. Строительство заморожено, возбуждено уголовное дело.

В число соучредителей ПО «Монтажник» входят Светлана Корышева и Константин Переверезев. Оба являются доверенными лицами семьи Дубровских. В семье экс-губернатора от комментариев отказываются. Получить комментарий в ПО «Монтажник» не удалось: сайт не работает, телефоны компании отключены.