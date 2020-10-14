На Волге обнаружили нефтяное пятно размером с футбольное поле

На поверхности реки Волга обнаружили нефтяное пятно площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управленим на транспорте СКР.
«В акватории Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50×100 м», — сообщила ТАСС представитель управления Елена Марковская. По предварительным данным, нефтепродукты слили с судна. Следователи устанавливают детали.
На месте розлива ведутся работы по сбору нефтепродуктов. Следствие устанавливает размер причинённого ущерба. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что также начали проверку. Площадь поражения сопоставима с размерами среднего футбольного поля.
Позднее в в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области заявили, что на место происшествия выехали сотрудники правительства региона. Работы по сбору химикатов планируется завершить 14 октября к 17:00 по московскому времени.
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