На Волге обнаружили нефтяное пятно размером с футбольное поле

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Природа Пермского края. Пермь, река, берег, кама, баржа
Нефть могли слить в Волгу с судна (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин

На поверхности реки Волга обнаружили нефтяное пятно площадью пять тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управленим на транспорте СКР.

«В акватории Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50×100 м», — сообщила ТАСС представитель управления Елена Марковская. По предварительным данным, нефтепродукты слили с судна. Следователи устанавливают детали.

На месте розлива ведутся работы по сбору нефтепродуктов. Следствие устанавливает размер причинённого ущерба. В Московской межрегиональной транспортной прокуратуре сообщили, что также начали проверку. Площадь поражения сопоставима с размерами среднего футбольного поля.

Позднее в в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области заявили, что на место происшествия выехали сотрудники правительства региона. Работы по сбору химикатов планируется завершить 14 октября к 17:00 по московскому времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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