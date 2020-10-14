Вакцинация новой сывороткой «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» будут проводиться в два этапа. При этом степень защиты от получаемых антител пока неизвестна.
«Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра», — приводит РИА «Новости» выдержку из инструкции в вакцине. Продолжительность вырабатываемого иммунитета пока неизвестна, как и защитный титр антител.
Вакцина должна применяться с осторожностью при наличии хронических заболеваний почек и печени, отмечают разработчики. С таким же предупреждением они обращаются к гражданам с эпилепсией.
Согласно данным реестра Минздрава, в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года. При этом сыворотка была зарегистрирована по особой процедуре, сообщают СМИ. Из-за этого медики будут обязаны уведомлять Росздравнадзор о каждом применении препарата.
Ранее сообщалось, что в России была зарегистрирована новая вакцина от коронавируса. Она стала второй отечественной вакциной, призванной бороться с пандемией.
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