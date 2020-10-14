Названы особенности второй вакцины от коронавируса. Медиков заставят отчитываться о каждом уколе

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«ЭпиВакКорона» была разработана в центре «Вектор» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцинация новой сывороткой «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» будут проводиться в два этапа. При этом степень защиты от получаемых антител пока неизвестна.

«Вакцину вводят двукратно, внутримышечно с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра», — приводит РИА «Новости» выдержку из инструкции в вакцине. Продолжительность вырабатываемого иммунитета пока неизвестна, как и защитный титр антител.

Вакцина должна применяться с осторожностью при наличии хронических заболеваний почек и печени, отмечают разработчики. С таким же предупреждением они обращаются к гражданам с эпилепсией.

Согласно данным реестра Минздрава, в гражданский оборот вакцина поступит 1 января 2021 года. При этом сыворотка была зарегистрирована по особой процедуре, сообщают СМИ. Из-за этого медики будут обязаны уведомлять Росздравнадзор о каждом применении препарата.

Ранее сообщалось, что в России была зарегистрирована новая вакцина от коронавируса. Она стала второй отечественной вакциной, призванной бороться с пандемией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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