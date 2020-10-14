В России появилась вторая зарегистрированная вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса», — пишет РИА «Новости». Уточняется, что она создана центром «Вектор».
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время будут произведены первые 60 000 вакцин центра «Вектор». При этом сообщается, что третья вакцина от коронавируса (институт Чумакова) начнет вторую фазу испытаний 19 октября и завершится к декабрю.
Ранее стало известно, что вакцина центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» является пептидной вакциной на основе искусственно синтезированных белков. По мнению главного научного сотрудника НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, она может оказаться менее эффективной из-за слабой изученности пептидных вакцин.
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