Жириновский включился в дискуссию о будущем российских вузов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение о передаче отраслевых вузов от Минобрнауки РФ к профильным министерствам. Ранее о необходимости таких изменений заявил зампред комитета Госдумы по образованию, либерал-демократ Максим Зайцев.
Лидер ЛДПР выступил против переподчинения всех классических университетов с большим количеством направлений подготовки. «Передать какому-то одному ведомству нельзя, это может привести к сужению специализации этого вуза, снижению финансирования, снижению числа студентов и преподавателей», — цитирует Жириновского пресс-служба ЛДПР. Но, по мнению политика, могут быть исключения, как в случае с педагогическими вузами, которые были переданы от Минобрнауки к Минпросвещения.
«Какие-то отраслевые вузы могут быть. Они готовят узких специалистов только по одному направлению, и им было бы удобнее работать под крышей своего родного министерства. Но эти случаи нужно рассматривать индивидуально, здесь ведомства должны по согласованию с Минобрнауки решать, передавать вуз или нет», — объяснил Жириновский.
В конце 2019 года зампред комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов (ЛДПР) написал в правительство РФ письмо с предложением переподчинить педагогические вузы. В апреле 2020 года такое решение было принято. В мае Чернышов был назначен заместителем руководителя Рособрнадзора. Занявший освободившуюся должность в комитете либерал-демократ Максим Зайцев сообщил URA.RU, что процесс передачи профильных вузов необходимо продолжить. Позднее Борис Чернышов на своей странице в Instagram выступил против дальнейших изменений, предложенных Зайцевым.
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