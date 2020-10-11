В правительстве РФ в открытую уничтожают ведомство

Валерию Фалькову предстоит отбить атаку на свое министерство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министерство образования и науки РФ хотят лишить контроля над десятками вузов путем их переподчинения профильным структурам. О своих планах отнять у ведомства часть полномочий открыто заявил Минпромторг, вопрос поднимают в Госдуме. В политтусовке считают, что в результате изменений ведомство министра Валерия Фалькова может превратиться в пустышку.

Российским вузам ищут новых владельцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кампания по переподчинению российских вузов началась в конце 2019 года. Тогда в ноябре зампред комитета Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) по образованию написал вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением передать педагогические вузы от Миннауки РФ в ведение Минпросвещения РФ. 6 апреля 2020 года премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о переподчинении всех 33 педвузов. А Чернышов в мае был назначен заместителем руководителя Рособрнадзора.

Занявший освободившуюся должность в комитете либерал-демократ Максим Зайцев сообщил URA.RU, что процесс отделения от Миннауки профильных вузов необходимо продолжить. «Тенденция по переподчинению вузов правильная. К примеру, Минпром (Денис Мантуров) или Минэкономразвития (Максим Решетников) гораздо лучше понимают, на что нужно сделать упор в образовательном процессе [промышленных и экономических вузов соответственно], — сказал Зайцев. — Но к разделению необходимо отнестись ответственно. Необходимо учитывать, что та же промышленность очень разноплановая».

Ведомство Дениса Мантурова не скрывает своих амбиций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пресс-службе Минпромторга подтвердили URA.RU свое намерение побороться за часть подведомственных Миннауки структур: ведомство претендует на «технические вузы». «Передача вузов позволит обеспечить отечественную промышленность наиболее востребованными и высококвалифицированными специалистами инженерных специальностей и даст возможность приумножить научно-технологическую базу, что повлечет за собой значительный прогресс в научной сфере. Также взаимодействие технических вузов и промышленных предприятий благоприятно скажется на увеличении отечественных разработок в наиболее перспективных отраслях промышленности», — объяснили пользу от реформы в Минпромторге. В Минэкономразвития РФ URA.RU ответили, что переподчинение экономических вузов не обсуждается.

Источник URA.RU в сфере образования рассказал, что попытки лишить Миннауки РФ части вузов предпринимались и ранее, когда ведомством руководил Михаил Котюков (21 января его место занял бывший ректор Тюменского госуниверситета Валерий Фальков). «Миннауки — рекордсмен по количеству подведомственных организаций — их около 800. Это контроль за огромными потоками денег по всей стране. Безусловно, всегда найдутся претенденты на кусок такого пирога.

Котюков в силу экономического склада ума [имеет финансовое образование] не давал «дербанить» свое ведомство, защищал свои активы. Фальков же увлечен наукой. Случившееся переподчинение педагогических вузов показывает, что он проигрывает в аппаратной борьбе за отраслевые вузы», — полагает инсайдер URA.RU.

Согласно сервису «Сбис», Миннауки РФ является учредителем 824 организаций, 247 из которых — вузы. Среди них к промышленности относятся 72, а к экономике — 10. Для сравнения, Министерством просвещения РФ учреждены 82 различных организаций, Минпромторгом — 37, Минэкономразвития — 18. В экономическом сообществе поддерживают инициативу Зайцева. Член общественного совета Минэкономразвития РФ Наталья Юдина (директор по контролю за развитием филиалов Финансового университета при правительстве РФ) сказала URA.RU:

Промышленники и экономисты поддерживают идею переподчинения вузов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Переподчинение позволит сформировать общий пул образовательных программ для экономических вузов с учетом мнения профильного министерства. Так университеты будут быстрее и качественнее реагировать на изменения в экономике, на требования национальных и региональных экономик. Изменения дадут возможность преподавателям по-новому взглянуть на результаты своего труда, которые будут носить не только теоретический, но практический характер».

В переподчинении вузов заинтересованы и представители промышленности. Член общественного совета Минпромторга РФ Илья Семин (директор «Центра мониторинга развития промышленности») считает, что можно начать с нескольких вузов, а затем расширить список, если эксперимент окажется удачным. «Минпромторг курирует обновление отраслевых планов развития и мог бы быстрее доводить их в профильные вузы, чтобы влиять на образовательные программы. Сейчас такие процессы иногда буксуют из-за бюрократии», — объяснил URA.RU Семин.

Переподчинение вузов станет ударом по миннауки РФ Фото: Антон Белицкий

Политолог Илья Гращенков видит в происходящих изменениях угрозу для Министерства образования и науки РФ: «Минобрнауки трещит по швам и непонятно, сохранится ли оно вообще. Есть угроза, что оно превратится в слабое ведомство, которое занимается не бюджетами, а циркулярами и метододической разработкой. В таком случае, реальное управление системой перейдет профильным министерствам». Президент «Ассоциации негосударственных вузов» Владимир Зернов при этом сказал агентству, что в переподчинении профильных университетов «нет большого смысла», так как отраслевые ведомства и так могут влиять на вузы.