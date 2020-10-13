Обсуждение реформирования Миннауки жестко раскритиковано

Заместитель руководителя Рособрнадзора Борис Чернышов выступил против дальнейшей передачи отраслевых вузов от Минобрнауки РФ к профильным министерствам. Чиновник на своей странице в Instagram отреагировал на публикацию URA.RU и написал, что в результате таких изменений в случае их реализации университеты были бы обречены «на отставание на долгие годы».
«Только Минобрнауки должно и может выстроить единую образовательную систему большой страны. Мы наелись передачами. Все время у кого-то чешутся руки что-то передать. Давайте оставим систему высшего образования в покое, особенно в такой период», — написал Чернышов.
При этом его мнение о необходимости случившейся передачи педагогических вузов осталось «неизменным». В конце 2019 года Чернышов, будучи зампредседателя комитета Госдумы по образованию, написал письмо в правительство РФ с предложением о передаче педагогических вузов от Минобразования РФ к Минпросвещения РФ.
13 октября Министерство промышленности опубликовало сообщение о том, что Миннауки РФ «успешно справляется с координацией работы вузов»: «Минпромторг России активно взаимодействует с Минобрнауки России в части профильных вузов и заинтересован в продолжении реализации совместных проектов. Взаимодействие между ведомствами ведется на всех уровнях и проходит в конструктивном рабочем формате. Вопрос о переподчинении вузов в Минпромторге России не обсуждается».
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