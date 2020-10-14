14 октября 2020

Названо условие перевода российских вузов на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка студентов к зимней экзаменационной сессии. Екатеринбург, университет, ноутбук, учебник, подготовка, институт, студенты, сессия, экзамены
Регионы будут самостоятельно принимать решения о карантинах в университетах Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Решения о переводе вузов на дистанционное будут приниматься на местах в зависимости от эпидемиологической обстановки, поскольку ситуация в регионах разная. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Наиболее напряженная эпидситуация по коронавирусу — в вузах Москвы, в связи с чем Роспотребнадзор провел в столичных университетах проверки исполнения санитарных мер. Пока решения о карантине принимаются как правило к отдельным группам или курсам.

«Что касается регионов, то все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. Есть университеты, где ситуация достаточно стабильная. Даже такие примеры, что с начала учебного года в общежитии нет ни одного заболевшего студента», — сказал Фальков в интервью телеканалу «Россия-1». В целом же, по словам министра, все российские вузы работают в обычном режиме, хотя преподавателям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические болезни, рекомендовано работать дистанционно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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