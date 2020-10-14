Безработным и родителям просят сохранить коронавирусные пособия

В России необходимо сохранить повышенные размеры пособий по безработице (4,5 — 12,4 тысячи рублей) на 2021 год, а также доплаты потерявшим заработок родителям несовершеннолетних детей. Так считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). В Минтруде РФ готовы рассмотреть идею.
«В письме от 28 сентября ФНПР указывает, что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться, хотя введенные из-за пандемии ограничения сняты, а правительство дополнительно поддерживало безработных. Большинство временных мер прекратят свое действие в октябре, но в ФНПР считают, что их реализацию стоило бы продлить до восстановления докризисных показателей», — пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо, адресованное Российской трехсторонней комиссии (РНК).
При этом авторы инициативы считают, что часть мер поддержки нужно сохранить бессрочно. Например, речь идет о максимальном пособии потерявшим заработок, в том числе предпринимателям и самозанятым. Сейчас это 12,1 тысяч рублей. Профсоюзы, к тому же, предложили поднять ее до прожиточного минимума — 12,4 тысяч. Еще в числе предложений — сохранить доплаты потерявшим доход родителям несовершеннолетних детей, которые отменены с октября. Ранее в ФНПР размер этих выплат предлагали увеличить с 3 до 10 тысяч рублей.
В пресс-службе Минтруда журналистам объяснили, что размеры пособий на 2021 год еще обсуждаются. Все предложения, включая ФНПР, будут «тщательно изучены», заверили в ведомстве.