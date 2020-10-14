14 октября 2020

Ученые заявили о способности коронавируса разрушать психику

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Коронавирус может вызывать шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус может уничтожать клетки мозга и вызывать психические расстройства. Об этом свидетельствует исследование группы бразильских ученых, опубликованное в библиотеке medRxiv.

«Низкий уровень насыщения крови кислородом очень вредит мозгу», — приводит портал G1 результаты исследования. Из-за этого нейроны умирают, вызывая шизофрению, болезни Альцгеймера и Паркинсона даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме, говорится в исследовании.

Ученые пришли к выводу, что из-за коронавируса могут отмирать целые области головного мозга. Резкие изменения в настроении, сопровождающие коронавирус, являются следствием гибели нейронов. О смерти мозга при COVID-19 также свидетельствуют головная боль, сонливость и расстройства памяти, подчеркнули ученые в исследовании. Кроме этого, часто пропадают вкусы и запахи, появляются судороги.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что коронавирус становится более опасным, передает RT. По его словам, инфекция может блокировать врожденный иммунитет человека.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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