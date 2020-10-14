Самоизоляцию и социальную дистанцию пропишут в законах

Ограничительным мерам, которые появились в период пандемии, дадут законодательное определение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь идет о таких терминах, как «самоизоляция», «социальная дистанция» и «масочный режим».
Матвиенко подчеркнула, что в начале пандемии коронавируса в некоторых регионах «были перегибы» с ограничениями, поэтому люди справедливо возмущались, что нарушались их права. «Надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы неповадно было заниматься отсебятиной», — сообщила Матвиенко в интервью ТАСС.
Ранее в Минздраве РФ напомнили, что социальная дистанция и масочный режим — главные меры профилактики, чтобы не допускать взрывного роста заболеваемости коронавирусом, передает сайт VSE42.Ru. Также это позволит избежать жесткого карантина в стране, пишет
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