14 октября 2020

Самоизоляцию и социальную дистанцию пропишут в законах

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Ограничительным мерам в период коронавируса дадут юридическое определение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ограничительным мерам, которые появились в период пандемии, дадут законодательное определение, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь идет о таких терминах, как «самоизоляция», «социальная дистанция» и «масочный режим».

Матвиенко подчеркнула, что в начале пандемии коронавируса в некоторых регионах «были перегибы» с ограничениями, поэтому люди справедливо возмущались, что нарушались их права. «Надо внести уточнения в наше законодательство и дать законодательное определение всем этим ограничительным мерам, чтобы неповадно было заниматься отсебятиной», — сообщила Матвиенко в интервью ТАСС.

Ранее в Минздраве РФ напомнили, что социальная дистанция и масочный режим — главные меры профилактики, чтобы не допускать взрывного роста заболеваемости коронавирусом, передает сайт VSE42.Ru. Также это позволит избежать жесткого карантина в стране, пишет Life.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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