Культовый сериал «Декстер» возвращается на экраны

Американский телеканал Showtime перезапустит культовый сериал об охотнике на серийных убийц «Декстер». Главную роль в телешоу сыграет тот же актер, что и в оригинале, — Майкл Карлайл Холл.
«„Декстер“ вернулся после того, как Showtime заказал новую ограниченную серию возрождения давней драмы о серийных убийцах. Майкл Карлайл Холл, сыгравший главную роль в сериале 2006—2013 годов, вернулся вместе с шоураннером Клайдом Филлипсом, создавшим первые четыре сезона», — сообщает издание Deadline.
Новый сезон будет состоять из 10 серий. Съемки проекта запланированы на начало следующего года, а премьера — осенью 2021 года.
Сериал «Декстер» основан на романе Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера». Главный герой произведения — судмедэксперт по брызгам крови Декстер Морган, который работает в полиции Майами. В свободное от работы время он охотится на серийных убийц и маньяков. Шоу выходило в эфир с 2006 по 2013 год, всего вышло восемь сезонов. Прообразом Декстера стал реальный серийный убийца Педро Родригеса Фильо, пишет
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