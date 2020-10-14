На Курган надвигаются сильные дожди со снегом

В Курган идут дожди, к которым позже добавится снег. Осадки ожидаются в субботу, также они продолжатся со следующей недели. Прогноз размещен на метеорологических сайтах Гидрометцентра, «Гисметео», «Яндекс.Погода».
Пятница в городе будет теплой. Температура воздуха прогреется почти до 20 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до +7 градусов. В субботу ожидаются осадки, при этом будет тепло (+15 градусов), но ветрено — до 16 метров в секунду.
Временное похолодание будет в воскресенье. Температура составит днем +7-10 градусов. Небо будет ясным. А ночью вероятны заморозки до -1 градуса.
Дожди ожидаются со вторника, при этом воздух прогреется до 12 градусов. Постепенно в течение недели будет становиться прохладнее (до +2 градусов 23 и 24 октября). К середине недели к дождю присоединится снег.
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