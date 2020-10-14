14 октября 2020
13 октября 2020

На Курган надвигаются сильные дожди со снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопленная улица Кирова. Курган, зонт, затопленная улица, ливень, потоп, дождь, последствие ливня
В Кургане вскоре наступит дождливая погода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курган идут дожди, к которым позже добавится снег. Осадки ожидаются в субботу, также они продолжатся со следующей недели. Прогноз размещен на метеорологических сайтах Гидрометцентра, «Гисметео», «Яндекс.Погода».

Пятница в городе будет теплой. Температура воздуха прогреется почти до 20 градусов днем, ночью столбик термометра опустится до +7 градусов. В субботу ожидаются осадки, при этом будет тепло (+15 градусов), но ветрено — до 16 метров в секунду.

Временное похолодание будет в воскресенье. Температура составит днем +7-10 градусов. Небо будет ясным. А ночью вероятны заморозки до -1 градуса.

Дожди ожидаются со вторника, при этом воздух прогреется до 12 градусов. Постепенно в течение недели будет становиться прохладнее (до +2 градусов 23 и 24 октября). К середине недели к дождю присоединится снег.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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