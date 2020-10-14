Все студенты закрытого челябинского города ушли на удаленку

Студенты единственного вуза Снежинска перешли на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Снежинске (Челябинская область) все студенты единственного вуза с 14 октября ушли на дистанционное обучение. Такое решение озвучила руководитель Снежинского физико-технического института Оксана Линник.

«Это решение связано с ухудшением эпидемиологической ситуации на территории города. В вузе нет внутренних очагов, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы предотвратить развитие эпидемии. Переход на дистант никак не повлияет на качество образовательного процесса», — заявила Линник. Она добавила, что каждый иногородний студент в сентябре прибыл в закрытый город со справкой об отсутствии контактов и заболеваний.

По мнению руководителя вуза, дистанционные технологии не могут полностью заменить образовательный процесс, поэтому студентам будут доступны практические занятия. Уже на следующей неделе состоится мониторинг. По его результатам студенты точечно будут привлечены к выполнению лабораторных и практических работ, а также к занятиям с материалами, содержащими гостайну.

На сегодняшний день в Челябинской области это первый вуз, который полностью перешел на дистанционное обучение. Отдельные группы перешли на дистант в ЮУрГУ. По данным проректора по учебной работе ЮУрГУ Андрея Радионова, при заболевании студентов с симптоматикой по COVID-19 вся группа переводится на двухнедельное дистанционное обучение, не дожидаясь результатов тестирования.