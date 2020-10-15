Минфин России купил часть «Аэрофлота»

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Клипарт. Екатеринбург, аэрофлот
Сейчас процент акций РФ в «Аэрофлоте» составляет 51,2% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Минфин РФ купил акции «Аэрофлота» на сумму 40,94 млрд рублей от лица государства. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Осуществлено приобретение 682 306 260 акций данного общества на сумму 40 938,38 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Это 20,01% от всех активов авиакомпании. Министерство совершило покупку за счет Фонда национального благосостояния.

Ранее «ВТБ Капитал» выпустил дополнительные акции компании, чем снизил долю государственных активов в организации (необходима 51,17%). Сейчас процент акций РФ в «Аэрофлоте» составляет 51,2%.

Финансовое положение «Аэрофлота» ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Гендиректор авиакомпании Виталий Савельев предполагал, что многие перевозчики могут прекратить свою деятельность из-за убытков, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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