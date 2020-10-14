Источник: новым замглавы столицы ЯНАО станет скандальный депутат

Иван Вершинин займется в мэрии Салехарда социальными вопросами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В начале ноября глава Салехарда Алексей Титовский назначит своим заместителем экс-депутата заксобрания ЯНАО от ЛДПР Ивана Вершинина. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в мэрии окружной столицы. По информации инсайдеров, бывший парламентарий займется социальными вопросами.

В начале следующего месяца у заместителей Титовского истекают трудовые контракты, и в команде главы ждут появления нового человека. Собеседники URA.RU в мэрии полагают, что новый зам придет на место управляющего делами Александра Зорина. «В новой структуре администрации, которую в ближайшее время представят на заседании гордумы, полномочия Зорина будут распределены между действующими управлениями», — поделился высокопоставленный чиновник мэрии.

Будущим новым заместителем называют члена ЛДПР Вершинина, знаменитого многочисленными жалобами и обращениями в органы власти. Летом политик отказался выдвигаться в новый созыв заксобрания ЯНАО — как тогда предполагали источники URA.RU, ради должности в одном из муниципалитетов округа.

Среди жителей Салехарда Вершинин известен как депутат, часто поднимавший вопросы обеспечения земельными участками многодетных семей и переселения из ветхого и аварийного жилья. Титовский, как уточняют инсайдеры, заинтересован в профессионале, способном решать такие проблемы. «Вершинин довольно популярная фигура, и, несмотря на партийную принадлежность, он готов идти на компромисс с властью», — оценил наблюдатель из политических кругов ЯНАО.

В разговоре с URA.RU сам Вершинин отказался комментировать информацию о возможном назначении. В пресс-службе мэрии Салехарде получить комментарий не удалось.