Скандальный депутат покидает Заксобрание ЯНАО

Иван Вершинин пока не раскрывает будущее место работы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Депутат Заксобрания ЯНАО от ЛДПР Иван Вершинин отказался от выдвижения на выборы в новый состав парламента. Об этом народный избранник сообщил на своей странице в соцсетях. Вершинин покинет окружной парламент после пяти лет депутатства.

«Принял решение не выдвигать свою кандидатуру на предстоящие выборы в Заксобрание. Желаю следующему составу главного законодательного органа власти нашего региона успехов в работе на благо жителей Ямала!» — написал Вершинин на личной странице во «ВКонтакте». Депутат пояснил, что он выступает за сменяемость власти, и изначально не собирался держаться за свой пост. Также Вершинин развеял появившиеся в мае слухи о том, что он покинет ЯНАО.

Источники URA.RU в политических кругах Ямала связывают уход Вершинина с пассивностью ячейки ЛДПР в регионе. «Самый активный депутат не нашел возможности реализоваться в своей партии, так как она аморфна. В разгар эпидемии, это еще раз доказано. На фоне единороссов все остальные выглядели статистами, коими, по сути, и являются. Велика вероятность, что молодой и желающий работать депутат пригодится именно в партии власти», — поделился инсайдер.

Свои дальнейшие планы Вершинин пока не раскрывает. В начале июня источники URA.RU сообщали, что депутат перейдет на работу в окружное правительство. По данным инсайдеров, возможность перехода Вершинина в исполнительную власть обсуждалась на одном из заседаний правительства.

Иван Вершинин пришел в Заксобрание ЯНАО в 2015 году в возрасте 28 лет, став самым молодым депутатом парламента. Он входил в комитет по промышленности, природопользованию и экологии, а также являлся замруководителя фракции ЛДПР в Заксо. Вершинин известен активной общественной деятельностью, многочисленными депутатскими запросами, жалобами и обращениями в органы власти.