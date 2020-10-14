Пермский минздрав заявил, что пермяк 771 раз звонил не по тому номеру, чтобы узнать результат теста на COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяк Сергей 771 раз пытался узнать результаты теста на COVID-19 не по тому номеру телефона, заявили URA.RU в пресс-службе министерства здравоохранения края. Но мужчина утверждает, что это ложь — в другие дни он дозванивался именно по этому номеру, который получил от медика, бравшего анализ.

«Пациент [771 раз] пытался дозвониться до инфекционного кабинета ГБУЗ ПК „Городская клиническая поликлиника №5“. По данному номеру (281 38 05, — прим. ред.) пациенты не могут получать информацию о результате анализа на COVID-19», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минздрава. Там уточнили, что результаты анализов на коронавирус можно узнать в краевом управлении Роспотребнадзора.

В беседе с корреспондентом URA.RU пермяк Сергей назвал подобное заявление минздрава ложью. «Мне этот номер дал врач, бравший анализ 7 октября. 9 октября я дозвонился до них, 13 октября — тоже. И никто не говорил, что нужно звонить по другим номерам», — заявил URA.RU Сергей. Он пояснил, что номер 281-38-05 также был указан на сайте ГКП № 5 как телефон горячей линии (скрин — ниже). Правда, на момент публикации данной новости на сайте поликлиники номера телефонов изменили.

URA.RU направило в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края новый запрос, попросив прокомментировать нестыковки в озвученных данных. На момент публикации ответ не получен.

Скрин с сайта ГКП № 5 по состоянию на 12 октября 2020 года Скрин: читатель URA.RU