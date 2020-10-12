Пермские медики 771 раз игнорировали пациента на карантине

Пермяк безрезультатно пытался 771 раз дозвониться до поликлиники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяк Сергей 771 раз пытался дозвониться до поликлиники, чтобы узнать свой COVID-статус. Об этом он сообщил URA.RU. Мужчина пояснил, что проживает совместно с заразившимся коронавирусом пациентом и у него взяли анализы еще 7 октября, но до сих пор не сообщили результат.

«Сначала сказали, что результат будет 9 октября, потом — 12. Я звонил им при помощи автодозвона 12 октября 771 раз. За семь часов дозвона ответили только один раз, подышали в трубку и положили обратно», — рассказал URA.RU Сергей. Из-за отсутствия определенности медики отказываются делать тесты на коронавирус уже тем, кто вступал в контакт с Сергеем.

Мужчина рассказал, что ему удалось дозвониться до медиков лишь 13 октября, но ему сообщили, что его результат до сих пор неизвестен. «Мне сказали, что сейчас приходят ответы тем, кто сдавал анализы в конце сентября. А из пяти сдавших 7 октября пришел ответ только одному, не мне», — уточнил Сергей.

URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не получен.

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