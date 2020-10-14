Похититель металла из ЯНАО украл 26 опор ЛЭП

В Пуровском районе ЯНАО местный житель украл 26 опор ЛЭП, которые вывез в Тюмень и сдал в металлолом. Стоимость похищенного превысила 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по ЯНАО.
В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастен 49-летний, не судимый ранее житель Тарко-Сале. «В отделе полиции злоумышленник признался сотрудникам, что похищенное имущество он сдал в приемный пункт металла в городе Тюмень, полученные денежные средства в размере 160 тысяч рублей потратил на собственные нужды», — говорится в сообщении окружного УМВД.
Кража опор была обнаружена в сентябре при проведении внеочередного осмотра ЛЭП предприятием-собственником. Злоумышленник воспользовался тем, что резервная линия была отключена и обесточена.
В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ — «кража, совершенная в крупном размере». Злоумышленнику грозит крупный штраф либо реальное лишение свободы, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.
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