В Свердловской области 15 октября выявлено 213 заболевших COVID-19, среди них 144 жителя Екатеринбурга, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Такие высокие показатели не фиксировалось с начала августа (175 человек в Екатеринбурге заболели 4 августа). Это косвенно подтверждает инсайд URA.RU о том, что в областном центре заканчиваются места для зараженных.
«Состояние 190 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 94 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. 617 пациентов в состоянии средней тяжести находятся в больницах области.
За сутки скончались семеро заболевших коронавирусом. Общее число смертей достигло 672. Выздоровели 196 человек, общее число выписанных достигло 23 729. С начала эпидемии в регионе заболели 31 974 человека.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за роста числа заболевших коронавирусом заканчиваются места в больницах для их госпитализации. В трех городских больницах готовятся открыть дополнительные места для больных COVID-19.
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