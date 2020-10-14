14 октября 2020

В Екатеринбурге число заболевших COVID-19 стремится к рекорду. Это подтверждает инсайд URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего заболевших — в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 15 октября выявлено 213 заболевших COVID-19, среди них 144 жителя Екатеринбурга, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Такие высокие показатели не фиксировалось с начала августа (175 человек в Екатеринбурге заболели 4 августа). Это косвенно подтверждает инсайд URA.RU о том, что в областном центре заканчиваются места для зараженных.

«Состояние 190 госпитализированных оценивается как тяжелое, 168 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 94 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе. 617 пациентов в состоянии средней тяжести находятся в больницах области.

За сутки скончались семеро заболевших коронавирусом. Общее число смертей достигло 672. Выздоровели 196 человек, общее число выписанных достигло 23 729. С начала эпидемии в регионе заболели 31 974 человека.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге из-за роста числа заболевших коронавирусом заканчиваются места в больницах для их госпитализации. В трех городских больницах готовятся открыть дополнительные места для больных COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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