В Совфеде РФ назвали условия для продления коронавирусных выплат

Валерий Рязанский подчеркнул, что любые траты, которые улучшают благополучие семьи, оправданы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство РФ может продлить выплаты, введенные из-за коронавирусных ограничений, если посчитает финансовое состояние россиян напряженным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Ранее в Федерации независимых профсоюзов России предложили продлить выплаты пособий по безработице от 4,5 до 12,4 тысячи рублей до 2021 года, передает «Дни.ру». Срок большинства выплат кончается в октябре.

«Если правительство посчитает ситуацию [с материальным положением россиян] предельно напряженной, то такие меры могут быть приняты», — рассказал Рязанский. По его словам, принимать решение о выделении средств из бюджета должны именно в кабмине.

Рязанский подчеркнул, что любые траты, которые улучшают благополучие семьи, оправданы. Однако для продления пособий нужны большие средства. «На выплаты этого года было выделено 580 миллиардов только по детским разделам», — напомнил Рязанский.